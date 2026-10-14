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Юные брянские спортсмены привезли четыре медали с фестиваля по тхэквондо

2026, 14 октября 12:55
Юные брянские спортсмены привезли четыре медали с фестиваля по тхэквондо
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Юные брянские спортсмены привезли четыре медали с фестиваля по тхэквондо. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

 

В воскресенье, 11 октября, в посёлке Отрадное Воронежской области состоялся межрегиональный фестиваль по тхэквондо «Сила духа». Участие в нём приняли более 300 спортсменов из разных регионов.

Брянскую область представили пять воспитанников региональной федерации тхэквондо в возрасте 8-9 лет. 

Первое место заняли Василиса Кожемякина и Святослав Нековаль. Серебряными призёрами стали Кристина Чувина и Фёдор Ульяшов.

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