Юные брянские спортсмены привезли четыре медали с фестиваля по тхэквондо

2026, 14 октября 12:55

Юные брянские спортсмены привезли четыре медали с фестиваля по тхэквондо. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В воскресенье, 11 октября, в посёлке Отрадное Воронежской области состоялся межрегиональный фестиваль по тхэквондо «Сила духа». Участие в нём приняли более 300 спортсменов из разных регионов.

Брянскую область представили пять воспитанников региональной федерации тхэквондо в возрасте 8-9 лет.

Первое место заняли Василиса Кожемякина и Святослав Нековаль. Серебряными призёрами стали Кристина Чувина и Фёдор Ульяшов.