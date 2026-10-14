Юные брянские спортсмены привезли четыре медали с фестиваля по тхэквондо. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В воскресенье, 11 октября, в посёлке Отрадное Воронежской области состоялся межрегиональный фестиваль по тхэквондо «Сила духа». Участие в нём приняли более 300 спортсменов из разных регионов.
Брянскую область представили пять воспитанников региональной федерации тхэквондо в возрасте 8-9 лет.
Первое место заняли Василиса Кожемякина и Святослав Нековаль. Серебряными призёрами стали Кристина Чувина и Фёдор Ульяшов.