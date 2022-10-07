У посёлка Сеща нашли старую авиабомбу

С повесткой на руках Как проходит частичная мобилизация в регионе? В России проводится частичная мобилизация, указ о которой президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. О вручении повесток смолянам, недопустимости так называемых перегибов на местах и поддержке семей военнослужащих говорили участники расширенного межведомственного совещания, посвящённого организации частичной мобилизации в регионе. Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона

Условия для личного состава На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал на сборном пункте временного пребывания смоленских военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ, генерал-полковником Александром Ивановичем Ленцовым он оценил условия размещения мобилизованных, их питания и обеспечения. «Лично убедился, что помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками.

Жилье для медиков В сентябре губернатор Алексей Островский рассказал о принятом решении запустить в регионе программу по обеспечению жильём медработников, которые придут работать в центральные районные больницы. «Это решение продиктовано дефицитом узкопрофильных специалистов и с учётом особой значимости жилищного вопроса должно стать одним из механизмов привлечения, а главное, «закрепления» молодых врачей в муниципалитетах, в первую очередь, выпускников СГМУ

Вместе в большой мир. Как стать наставником для подростка из детского дома Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей. Наставник для подростка из детского дома — это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером

Движение автомобилей через 4 железнодорожных переезда в Смоленской области будет ограничено 5-8 октября на время ремонта Движение автомобилей через 4 железнодорожных переезда, расположенных на перегонах Вязьма – Семлево, Сафоново – Азотная, Ярцево – Кардымово и в границах станции Дурово в Смоленской области будет ограничено 5-8 октября. Это связано с проведением плановых работ по ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. Так, 5 октября с 8:00 до 10:00 проезд автотранспорта через переезд 255 км