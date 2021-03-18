У Ходаринки в Брянске третий день горят шпалы

Местные жители жалуются на невыносимую вонь и плохое самочувствие.

Жители Фокинского района жалуются на нарушения экологического законодательства.

«Горы шпал палят на территории РЖД. Возле Ходаринки уже дня три вонь жуткая», – сообщил один из местных жителей в соцсетях. Свой пост он подкрепил фото с места ЧП.

Отметим, что креозот, которым пропитывают шпалы от гниения, является токсичным веществом и сильным канцерогеном.

На сообщение брянца оперативно откликнулись сотрудники Российских железных дорог. Они запросили геолокацию для дальнейшего разбирательства.