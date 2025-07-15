В Брянске поймали поджигателя иномарки

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Ее автомобиль, припаркованный у дома, поджег неизвестный.

По камерам видеонаблюдения стражи правопорядка установили, что иномарку поджег 43-летний мужчина Бежицкого района.

После задержания злоумышленник объяснил свой поступок тем, что решил отомстить за недостаточную оплату ремонтных работ, которые проводил в доме пострадавшей женщины.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей.