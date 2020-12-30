В Брянске предстанет перед судом предполагаемый виновник смертельного ДТП

Водителю, врезавшемуся в фуру у памятника Воинам-водителям, инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью и смерти.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению водителя в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти.

По версии следствия, 2 октября на трассе Брянск — Орел в районе памятника воинам-водителям житель Курской области 29 лет ехавший с превышением скорости минимум на 20 км. в час, обгоняя машину, выехал на обочину и врезался в припаркованный там автопоезд с полуприцепом.

В результате аварии один из его пассажиров получил тяжкие телесные повреждения, а второй умер в больнице от полученных травм.