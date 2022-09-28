В Брянске пьяный мужчина разбил окно родственнице

А когда вернулся, не смог попасть в квартиру и от злости повредил дверь и разбил стеклопакет.

В объезд В Смоленске продолжается капительный ремонт Крестовоздвиженского моста. Ход работ на объекте обсудили на совещании в администрации региона, которое провёл с профильными чиновниками губернатор Алексей Островский. Кроме того, глава региона заслушал отчёты об исполнении запланированных на этот год мероприятий, в том числе, в рамках национальных и федеральных проектов в сфере дорожного строительства и ЖКХ. В начале

Эх, прокачусь! На карте Смоленской области появился ещё один скейт-парк. Он получил прописку на ул.Московская в п.Холм-Жирковский и был оборудован в рамках первого этапа благоустройства общественной территории «Энергия солнца». Ход работ по реконструкции этого общественного пространства проконтролировал губернатор Алексей Островский в рамках рабочего визита в Холм-Жирковский район. «На мой взгляд, получилась отличная площадка! По словам главы района

Квадратные метры для медиков Как в регионе будут привлекать кадры для районных больниц? В последние годы на Смоленщине, как и в большинстве других регионов страны, отмечается серьёзный кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Особенно нехватка медиков ощущается на периферии. Один из способов привлечь, а, главное, «закрепить» молодых специалистов в муниципалитетах (в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности)

В ритме сердца Как сохранить здоровье и продлить здоровую жизнь. Что поможет избежать одного из самых распространенных и опасных заболеваний современности? Как вовремя обнаружить нарушения в организме, чтобы уберечься от тяжелых осложнений? Анализируем самые важные научно-медицинские данные вместе с экспертами. Ежегодно 29 сентября празднуют Всемирный день сердца — в 2022 году его отметят в том числе в России. В

Подвижной состав и железнодорожные вокзалы готовятся к работе в зимний период в Смоленской области На Московской железной дороге ведется подготовка пассажирской инфраструктуры и подвижного состава к работе в зимний период. Для обеспечения комфорта пассажиров в холодное время года на 40 крупных и малых вокзалах в Смоленской области ведутся работы по техническому обслуживанию тепловых завес и инфракрасных обогревателей, систем водоснабжения, вентиляции и теплоснабжения. Осуществляется уборка платформ и помещений вестибюлей. В