В Брянске сгорела квартира в двухэтажке

Пожар произошел в Фокинском районе.

Днем 11 февраля произошел крупный пожар в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 12.44 в дежурную часть сообщили о пожаре по улице Трофименко. На место оперативно прибыли две автоцистерны.

Горела квартира в двухквартирном жилом доме. На место дополнительно направили еще три автоцистерны, также прибыла служба пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС по Брянской области.

Потушить пожар удалось в 19.19. Пострадавших нет.