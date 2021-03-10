В Брянске сняли на видео спасение кота с верхушки березы (ВИДЕО)

Как и зачем животное взобралось на высокое дерево, неизвестно.

В Брянске спасение кота с дерева сняли на видео и сопроводили музыкальной композицией.

Инцидент произошел на улице Ново-Советской в Бежицком районе, сообщают очевидцы.

Каким-то образом животное взобралось на верхушку березы и оказалось на высоте пятого этажа в компании ворон. Самостоятельно спуститься вниз кот не смог, о чем поспешил сообщить жильцам дома, отчаянно мяукая.

Очевидцы ЧП вызвали автовышку. С ее помощью молодой человек и девушка поднялись к макушке березы и сняли кота – не без сопротивлений с его стороны.

Сейчас здоровью и жизни животного ничто не угрожает.