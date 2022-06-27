В Брянске девушка поймала выпавшего с седьмого этажа котенка

«Аплодировали всем двором», – рассказали очевидцы.

В Брянске девушка по имени Татьяна спасла выпавшего из окна на седьмом этаже котенка.

Инцидент произошел в доме № 13 по улице Окружной в Бежице. У открытого окна на седьмом этаже общежития сидел котенок.

«Татьяна ходила по кругу и думала, что делать. Собрала соседских детей и попросила их подняться на седьмой этаж и достучаться до «хозяев» питомца. Татьяна поняла, что все бесполезно, и начала звонить по номеру 112, как в этот момент она увидела, что котенок соскользнул с подоконника и летел вниз. Она бросила телефон в сторону и, к счастью, поймала котенка. Аплодировали всем двором», – рассказали в соцсетях местные жители.

После визита в ветеринарную клинику Татьяна решила оставить животное себе.

«Котенок в отличном состоянии и живет теперь у нашей Татьяны. Побольше бы таких смелых, ловких и добрых людей», – пишут соседи девушки.