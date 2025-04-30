В Брянске усиливают борьбу с финансовыми преступлениями: новые методы защиты граждан

Правоохранительные органы Брянской области активизировали борьбу с телефонным мошенничеством. Недавно был задержан 16-летний житель Дятьковского района, который собрал у четверых пенсионеров 1,6 миллиона рублей. Подросток действовал как курьер преступной группы, получая 10% от похищенных средств.

Соучастника другого рода, так называемого дроппера, открывавшего дебетовые карты, чтобы выводить и обналичивать для мошенников деньги, уже осудили на пять лет. За карту, которую человек завёл на себя, но отдал кому-то в пользование, на чёрном рынке предлагают 2 тыс. руб., а грозит тот же срок.

Владимир Мехедов, заместитель начальника отдела УБК УМВД России по Брянской области, отмечает: «Даже когда главный организатор мошенничества не установлен, мы можем привлекать к ответственности посредников, включая дропперов и дропповодов».

Между тем банки модернизировали системы безопасности, что позволило в 2024 году вернуть вдвое больше похищенных средств. Внедрена специальная база данных, позволяющая мгновенно выявлять дропперов и блокировать их операции. Это привело к 40-кратному снижению незаконной транзакционной активности.

Для защиты несовершеннолетних введено обязательное уведомление родителей обо всех операциях на детских банковских счетах. Кроме того, разрабатывается система маркировки звонков, которая поможет гражданам идентифицировать источник входящих вызовов.

Источник — сайт АиФ-Брянск.