В Брянске задержали похитителя кофе и шоколада

Злоумышленник вынес товары в корзине.

В одном из магазинов города Брянска мужчина, когда продавцы отвлеклись, пронес мимо кассы 6 упаковок кофе и 7 шоколадок. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Володарского района.

Мужчина рассказал, что украденное ему удалось продать в другом районе города.