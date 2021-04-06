В брянской деревне четыре часа тушили пожар – погиб мужчина

ЧП с летальным исходом случилось в Клетнянском районе.

Крупный пожар произошел вечером 5 апреля в деревне Строительная Слобода Клетнянского района.

В 20.29 в дежурную часть регионального ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома по переулку Центральному.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что дом горит по всей площади (на фото). Его тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало звено газодымозащитной службы.

В 21.58 пожар удалось локализовать, в 22.15 пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью потушить дом удалось лишь в 1.43 6 апреля.

В результате пожара погиб 34-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается.