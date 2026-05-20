Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

В Брянской области трое подростков пострадали из-за зацепинга — железнодорожники бьют тревогу

2026, 20 мая 13:03
В Брянской области трое подростков пострадали из-за зацепинга — железнодорожники бьют тревогу
Источник фото

Три случая зацепинга за два дня — такую статистику зафиксировали в Брянской области на минувшей неделе. Пресс-служба Московской железной дороги признала: подобного в регионе раньше не наблюдалось. Зацепинг — это когда подростки цепляются за вагон или забираются на крышу ради острых ощущений и ролика в соцсети.

Первый пострадавший — подросток 2010 года рождения — получил ожоги от дугового пробоя на станции Сельцо. 30% тела: руки и туловище. В тот же вечер с крыши той же электрички упал 15-летний — его заметил машинист встречного поезда. Реанимация, множественные переломы. Ещё один инцидент произошёл в среду у станции Красный Профинтерн.

Физика не оставляет шансов на ошибку: контактная сеть работает под напряжением 3 000 вольт, разряд бьёт ещё на подлёте — касаться провода необязательно. Высота вагона — 4,5 метра, скорость поезда — порядка 100 км/ч. Если не гибель, то долгое лечение с непредсказуемым исходом. За 2024 год на МЖД пострадали 60 человек, половина из них — со смертельным исходом. Тревожит и возраст: среди нынешних пострадавших — дети 11–12 лет, в том числе девочки.

Активность зацеперов традиционно растёт весной и летом. Железнодорожники вместе с транспортной полицией усиливают проверки на станциях. Родителям рекомендуют обратить внимание: диэлектрические перчатки, балаклава и обувь на прорезиненной подошве в вещах ребёнка — не просто странность, а повод поговорить. Заметили зацепера — звоните 112.

Подробности – на сайте АиФ-Брянск

 

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15231) брянск (6952) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2108) уголовное дело (2056) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1668) мчс (1545) коронавирус (1272) дороги (1074)