В Брянской области трое подростков пострадали из-за зацепинга — железнодорожники бьют тревогу

2026, 20 мая 13:03

Три случая зацепинга за два дня — такую статистику зафиксировали в Брянской области на минувшей неделе. Пресс-служба Московской железной дороги признала: подобного в регионе раньше не наблюдалось. Зацепинг — это когда подростки цепляются за вагон или забираются на крышу ради острых ощущений и ролика в соцсети.

Первый пострадавший — подросток 2010 года рождения — получил ожоги от дугового пробоя на станции Сельцо. 30% тела: руки и туловище. В тот же вечер с крыши той же электрички упал 15-летний — его заметил машинист встречного поезда. Реанимация, множественные переломы. Ещё один инцидент произошёл в среду у станции Красный Профинтерн.

Физика не оставляет шансов на ошибку: контактная сеть работает под напряжением 3 000 вольт, разряд бьёт ещё на подлёте — касаться провода необязательно. Высота вагона — 4,5 метра, скорость поезда — порядка 100 км/ч. Если не гибель, то долгое лечение с непредсказуемым исходом. За 2024 год на МЖД пострадали 60 человек, половина из них — со смертельным исходом. Тревожит и возраст: среди нынешних пострадавших — дети 11–12 лет, в том числе девочки.

Активность зацеперов традиционно растёт весной и летом. Железнодорожники вместе с транспортной полицией усиливают проверки на станциях. Родителям рекомендуют обратить внимание: диэлектрические перчатки, балаклава и обувь на прорезиненной подошве в вещах ребёнка — не просто странность, а повод поговорить. Заметили зацепера — звоните 112.

