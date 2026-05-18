Расследование повреждения автомобиля раскрыли полицейские в Брянске

2026, 18 мая 11:39

Расследование умышленного повреждения автомобиля раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратился житель Бежицкого района Брянска. На дороге у мужчины произошёл конфликт с ранее незнакомым ему автовладельцем. Оппонент руками разбил лобовое и заднее пассажирские стекла на машине «Лада Калина», принадлежащей заявителю. Ущерб составил около 8000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 26-летний уроженец Брянского района. Ранее в поле зрения правоохранителей подозреваемый не попадал. Задержанный добровольно возместил материальный вред.

Возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.