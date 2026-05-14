Врио губернатора Брянской области призвал работать честно, открыто и для людей

2026, 14 мая 21:01

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук призвал представителей госструктур региона работать честно, открыто и для людей.

14 мая заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин представил временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Во встрече приняли участие представители органов власти региона.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поблагодарил за доверие Президента России Владимира Путина и подчеркнул, что для него работать в Брянской области большая честь и огромная ответственность.

«Отлично осознаю, какая это сложная, масштабная задача. Перед регионом стоят серьёзнейшие вызовы, особенно в текущей политической, военной обстановке. Заявляю, что приложу все усилия, знания, опыт, здоровье для того, чтобы добиться необходимых результатов и, прежде всего, конечно, оправдать доверие жителей Брянской области», — отметил Егор Ковальчук.

Врио губернатора подчеркнул, что главная цель управленческой команды правительства, думы и территориальных представительств федеральных структур — работать честно, открыто и для людей.

«Основные приоритеты — это, безусловно, безопасность населения и условия для стабильного развития. Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, готовыми жить в Брянской области», — добавил Егор Ковальчук.

Новый глава региона отметил, что ждет эффективной работы команды и понимания общих задач.

«Уверен, что мы сохраним Брянскую область для следующих поколений такой же сильной, интересной и красивой! Теперь — за работу!» — заключил Егор Ковальчук.