В марте двух пропавших брянцев нашли живыми

В Брянской области удачно завершились поиски двух пропавших мужчин.

Двух мужчин, пропавших в Брянской области с начала марта, удалось найти живыми. Об этом сообщает добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт».

2 марта в Фокино пропал 31-летний Валерий Ермаков. 6 марта появилась информация о том, что мужчину видели на автовокзале в Брянске. В этот же день его нашли живым.

4 марта из дома в Фокинском районе Брянска в неизвестном направлении ушел Александр Денисов. 8 марта его удалось найти. «Найден, жив!» – говорится в сообщении отряда.

Поиски 29-летней Елены Кривоносовой, пропавшей в Клинцах 17 февраля, продолжаются.