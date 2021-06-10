В Новозыбкове пропал 69-летний Виктор Иващенко

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Иващенко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

В Новозыбкове пропал 69-летний Виктор Николаевич Иващенко. 9 июня мужчина, страдающий потерей памяти и нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Идём в ясли Вопрос об устройстве ребёнка в детский сад начинает беспокоить многих родителей вскоре после рождения малыша. Ведь часто бывает, что мамы после декретного отпуска стремятся побыстрее выйти на работу, а с бабушками сына или дочку не всегда есть возможность оставить. Несколько лет назад в Смоленске было большой проблемой получить место в муниципальном детском саду для ребёнка

Начистоту Кто уберёт незаконные свалки? Тема несанкционированных свалок – одна из самых резонансных на сегодняшний день на Смоленщине. Смоляне жалуются на то, что в разных уголках региона растут мусорные кучи, которые уродуют природные ландшафты и наносят вред экологии. Причём их не спешат убирать. Свои жалобы смоляне подкрепляют фотодоказательствами и размещают посты в соцсетях, вызывая возмущение и

Оранжевая планета В этом году марафон «Планета баскетбола – оранжевый атом» проходит в четвёртый раз. Спортивный проект запустили реготделение «Единой России», Федерация баскетбола Смоленской области, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС. Ради будущего В зале по традиции собрались лучшие команды области, опытные тренеры и судьи. Из изменений – трибуны без зрителей, антисептики и медицинские

На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы» В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами

Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В