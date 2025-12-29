40-летний мужчина пропал в Брянском районе

2025, 29 декабря 10:44

Волонтёры и полицейские ищут 40-летнего мужчину в Брянском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Житель деревни Меркульево Фёдор Евгеньевич Герасименко пропал в Брянском районе. 40-летний мужчина перестал выходить с родными на связь 21 декабря.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, чёрные волосы и темно-карие глаза. Мужчина был одет в светло-серые спортивные брюки, чёрные пальто и шапка.

Сведения о пропавшем можно сообщит по телефонам 88007005452 или 02, 102.