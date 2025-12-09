49-летнего мужчину ищут полицейские и волонтёры в Брянской области. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Житель села Приволье Николай Николаевич Ревин пропал в Брянской области. 49-летний мужчина 6 декабря 2025 года уехал на электровелосипеде. С тех пор о его местонахождении родственники ничего не знают.
Приметы пропавшего: рост 176, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы с сединой и тёмно-синие глаза. Мужчина был одет в чёрную куртку, голубые джинсы, серые калоши и тёмно-синяя шапка.
Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.