Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

49-летний мужчина пропал в Брянской области

2025, 09 декабря 13:45
49-летний мужчина пропал в Брянской области
Источник фото

49-летнего мужчину ищут полицейские и волонтёры в Брянской области. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

 

Житель села Приволье Николай Николаевич Ревин пропал в Брянской области. 49-летний мужчина 6 декабря 2025 года уехал на электровелосипеде. С тех пор о его местонахождении родственники ничего не знают. 

Приметы пропавшего: рост 176, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы с сединой и тёмно-синие глаза. Мужчина был одет в чёрную куртку, голубые джинсы, серые калоши и тёмно-синяя шапка. 

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102. 

Метки: ,

Читайте также

Итоги конкурса ко Дню Конституции РФ подвели в Брянской облдуме
09 декабря 14:35
Итоги конкурса ко Дню Конституции РФ подвели в Брянской облдуме
Юные брянские пловцы завоевали 11 медалей на турнире Mad Wave Challenge
09 декабря 13:21
Юные брянские пловцы завоевали 11 медалей на турнире Mad Wave Challenge
Жителя Дятьковского района обвиняют в финансировании терроризма
09 декабря 13:07
Жителя Дятьковского района обвиняют в финансировании терроризма

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13555) брянск (6681) ДТП (2623) ГИБДД (2145) прокуратура (1980) уголовное дело (1925) суд (1773) Александр Богомаз (1717) авария (1609) мчс (1429) коронавирус (1272) умвд (985)