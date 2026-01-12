Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Волонтёры и полиция ищут 78-летнюю жительницу Севского района

2026, 12 января 10:16
Волонтёры и полиция ищут 78-летнюю жительницу Севского района
Волонтёры и полиция почти 10 дней ищут 78-летнюю жительницу Севского района. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Севском районе Брянской области пропала Галина Александровна Мищенко. 78-летняя жительница посёлка Косицы вышла из дома 3 января 2026 года. Больше на связь с родными она не вышла. 

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Женщина была одета в бежевую куртку, чёрные брюки и ботинки, тёмную шапку. 

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

