Волонтёры и полиция ищут 78-летнюю жительницу Севского района

2026, 12 января 10:16

Волонтёры и полиция почти 10 дней ищут 78-летнюю жительницу Севского района. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Севском районе Брянской области пропала Галина Александровна Мищенко. 78-летняя жительница посёлка Косицы вышла из дома 3 января 2026 года. Больше на связь с родными она не вышла.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Женщина была одета в бежевую куртку, чёрные брюки и ботинки, тёмную шапку.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.