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В Супонево потушили пожар в частном доме

2021, 30 сентября 13:40 Происшествия
В Супонево потушили пожар в частном доме
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Утром 30 сентября загорелась крыша дома.

Утром 30 сентября произошел пожар в Супонево. Около 8.20 загорелся частный жилой дом по улице Московской. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит крыша дома. Пожар потушили в 9.00.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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