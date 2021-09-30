В Супонево потушили пожар в частном доме

Утром 30 сентября загорелась крыша дома.

Утром 30 сентября произошел пожар в Супонево. Около 8.20 загорелся частный жилой дом по улице Московской. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит крыша дома. Пожар потушили в 9.00.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.