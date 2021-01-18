Видео с избиением школьника в Новозыбкове попало в соцсети

Брянцы, увидевшие ролик в Тик-Токе, просят вмешаться полицию.

Участники одного из новозыбковских пабликов во ВКонтакте бурно обсуждают снятое в городе видео, которое было опубликовано в соцсети Тик-Ток.

В кадре запечатлено жестокое избиение подростка семиклассником.

Комментаторы требуют от полиции вмешаться и принять меры к попавшему в кадр юному садисту.