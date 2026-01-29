Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Водитель погиб в ДТП на брянской трассе

2026, 29 января 12:10
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

Авария произошла накануне на 212-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Злынковском районе. 38-летний мужчина за рулём грузовика Volvo на перекрёстке проехал  на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia Rio. 49-летний водитель легковушки погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. 

