Водитель погиб в ДТП на брянской трассе

2026, 29 января 12:10

Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла накануне на 212-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Злынковском районе. 38-летний мужчина за рулём грузовика Volvo на перекрёстке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia Rio. 49-летний водитель легковушки погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.