Водитель пострадал в аварии в Большом Полпино

Водитель угнал машину и попал в аварии в Большом Полпино. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне в посёлке Большое Полпино города Брянска произошла авария. В районе дома № 4 по улице Кирпичной 29-летний водитель не справился с управлением автомобиля LADA LARGUS. Легковушка врезалась в электроопору.

Водитель с разрывом селезенки, внутрибрюшным кровотечение, геморрагическим шокоми перелом височной кости попал в реанимационное отделение больницы.

Инспекторы выяснили, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами. Шесть раз он привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за неоднократное вождение в состоянии опьянения. Также оказалась, что машинц мужчина угнал . На водителя составили ещё четыре административных материала. По факту аварии полицейские проводят проверку.