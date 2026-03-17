Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Водитель трактора погиб на трассе в Дятьковском районе

2026, 17 марта 16:39
Источник фото

Водитель трактора погиб на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региоанльном ГИБДД.  

 

Накануне днём на 35-м километре автомобильной дороги регионального значения «Брянск — Дятьково — граница с Калужской областью» в Дятьковском районе произошла авария. 41-летний мужчина за рулём грузовика «МАЗ» с прицепом задел трактором. 67-летний водитель ехал в попутном направлении и убирал обочину. Оба транспортных средства съехали с дороги. 

Водитель трактора от полученных травм умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии. 

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14513) брянск (6853) ДТП (2700) ГИБДД (2237) прокуратура (2049) уголовное дело (2015) Александр Богомаз (1899) суд (1786) авария (1646) мчс (1506) коронавирус (1272) умвд (1045)