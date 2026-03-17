Водитель трактора погиб на трассе в Дятьковском районе

2026, 17 марта 16:39

Водитель трактора погиб на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региоанльном ГИБДД.

Накануне днём на 35-м километре автомобильной дороги регионального значения «Брянск — Дятьково — граница с Калужской областью» в Дятьковском районе произошла авария. 41-летний мужчина за рулём грузовика «МАЗ» с прицепом задел трактором. 67-летний водитель ехал в попутном направлении и убирал обочину. Оба транспортных средства съехали с дороги.

Водитель трактора от полученных травм умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.