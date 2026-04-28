Сотрудник брянского агрохолдинга погиб при нападении дрона. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
28 апреля ВСУ атаковали село Брахлов Климовского района. FPV – дрона нанёс целенаправленный удар по территории агропромышленного холдинга «Мираторг». Поврежден специализированный автомобиль – кормовоз.
«К сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего – глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», – подчеркнул Александр Богомаз.
Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.