Происшествия

Водителя с поддельными правами задержали полицейские в Брянске

2026, 13 марта 16:41
Водителя с поддельными правами задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В Бежицком районе Брянска на маршруте патрулирования сотрудниками дорожно-патрульной службы остановили иномарку для проверки документов. За рулём находился 43-летний житель Брянского района. Полицейским он предоставил водительское удостоверение. Документ вызвал сомнения в его подлинности у стражей порядка. При проверке по базе данных подтвердилось, что права фальшивые. 

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до одного года лишения свободы.

