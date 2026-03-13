Водителя с поддельными правами задержали полицейские в Брянске

2026, 13 марта 16:41

Водителя с поддельными правами задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Бежицком районе Брянска на маршруте патрулирования сотрудниками дорожно-патрульной службы остановили иномарку для проверки документов. За рулём находился 43-летний житель Брянского района. Полицейским он предоставил водительское удостоверение. Документ вызвал сомнения в его подлинности у стражей порядка. При проверке по базе данных подтвердилось, что права фальшивые.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до одного года лишения свободы.