Криминал

Брянские стражи порядка задержали подозреваемых в краже денег у участника СВО

2026, 24 апреля 11:45
Брянские стражи порядка задержали подозреваемых в краже денег у участника СВО. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции брянской полиции оперативники УФСБ выявили мошенничество в отношении участника специальной военной операции. По подозрению в преступлении задержаны двое 45-летних жителей Брянска.

По версии правоохранителей, в феврале 2026 года злоумышленники уговорили жителя областного центра, ведущего асоциальный образ жизни, заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Один из фигурантов выдавал себя за офицера Вооружённых сил России. Мужчине они сообщили заведомо недостоверную информацию, что проходить службу он будет в Брянской области.

Затем аферисты обманом забрали у потерпевшего банковскую карту и мобильный телефон, а также узнали пароль от банковского приложения. Впоследствии с его счёта они списали более 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантов суд отправил в СИЗО. 

