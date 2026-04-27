2026, 27 апреля 14:33
Почти четыре километра трассы в Дятьковском районе обновят по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте автодорог.

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Брянск – Дятьково – граница Калужской области в Дятьковском районе.  3,7 километра дороги обновит подрядная организация ООО «АНИ». Специалисты обновят участок с 43 по 46 километр. По ней можно доехать до Партизанской поляны в урочище Лобан.

Рабочие отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие из щебеночно-мастичной смеси. В завершении ремонта специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

