Военкоры сообщили о мощном взрыве в Клинцах

Предварительно известно о пожаре в воинской части.

Мощный взрыв прогремел утром 11 июня в районе Клинцов.

Как сообщает телеграм-канал «Операция Z: военкоры русской весны», предварительно известно о пожаре в воинской части, информации об обстрелах не поступало. По словам местных жителей, около 6 часов утра прозвучал сильный взрыв, а затем еще три менее громких.

Также пишут, что пострадала военная техника, прибывшая на ремонт из зоны специальной военной операции на Украине. Пожар тушат девять машин. По предварительной информации, пострадавших нет.