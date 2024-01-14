Volvo столкнулась со Skoda в Брянске
Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Горбатова в Брянске. 73-летняя женщина на автомобиле Volvo XC60 проехала на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с Skoda Octavia. 40-летний водитель ехал на «зелёный».
От удара Skoda отбросило на тротуар, где стояли люди. К счастью, они успели отойти.
73-летняя женщина сломала руку в ДТП. Её отпустили домой с назначением лечения. А 40-летний водитель сломал три ребра. Его отвезли в больницу.
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