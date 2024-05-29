Заведующую аптекой брянской больницы суд приговорил к колонии за получение взятки

Заведующую аптекой брянской больницы суд приговорил к колонии и штрафу за получение взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о получении взятки. На скамье подсудимых оказалась 37-летняя бывшая заведующая аптекой Брянской городской больницы № 4.

С октября 2021 года по февраль 2022 года получила через посредника от представителя фармацевтической организации 355 тысяч рублей за заключении договоров на поставку лекарств в больницу.

Суд назначил виновной три года в колонии общего режима и 355 000 рублей штрафа. Отбывать наказание она будет после достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста. Взятку суд также конфисковал в собственность государства.