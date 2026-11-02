90-летнюю женщину ищут полиция и волонтёры в Трубчевском районе

2026, 02 ноября 08:25

90-летнюю женщину ищут полиция и волонтёры в Трубчевском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В районе деревни Сагутьево и села Любец в Трубчевском районе пропала Елена Александровна Строгонова (Кусакина). 90-летняя женщина перестала выходить на связь с близкими с 29 октября.

Приметы пропавшей: рост 155 см, нормального телосложения, седые волосы и серо-голубые глаза. Во что женщина была одета неизвестно. Пенсионерка страдает потерей памяти и нуждается в помощи врачей.

Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.