Жительницу города Клинцы обвинили в убийстве сожителя

2026, 29 октября 15:20

Жительницу города Клинцы обвинили в убийстве сожителя и заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 45-летнюю жительницу города Клинцы.

По версии следствия, ночью 26 октября нетрезвая женщина находилась в доме по улице Гражданской вместе со своим сожителем. Между ними произошёл конфликт. Женщина ударила мужчину кухонным ножом в область живота. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Задержанной следователи предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил её под стражу.