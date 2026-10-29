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Криминал

Жительницу города Клинцы обвинили в убийстве сожителя

2026, 29 октября 15:20
Жительницу города Клинцы обвинили в убийстве сожителя
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Жительницу города Клинцы обвинили в убийстве сожителя и заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 45-летнюю жительницу города Клинцы.  

По версии следствия, ночью 26 октября нетрезвая женщина находилась в доме по улице Гражданской вместе со своим сожителем. Между ними произошёл конфликт. Женщина ударила мужчину кухонным ножом в область живота. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Задержанной следователи предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил её под стражу.

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