Женщина погибла под колёсами легковушки в Брянске

45-летняя женщина погибла под колёсами легковушки по управлением начинающего водителя в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Рылеева в Брянске произошло ДТП. 21-летний водитель за рулём «Лада Приора» сбил 45-летнюю женщину. Он шла через дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина умерла до приезда скорой медицинской помощи.

Инспекторы выяснили, что водитель получил права в феврале этого года. За это время он семь раз грубо нарушал правила дорожного движения. На автомобилист стражи порядка составили ещё два протокола — за отсутствие знака «начинающий водитель» и полиса ОСАГО. По факту аварии полицейские проводят проверку.