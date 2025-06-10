Женщина погибла в ДТП на брянской трассе

Женщина погибла, а три человека пострадали, при столкновении двух машин на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Стародубском муниципальном округе на 2-м км автодороги «Стародуб – Тарасовка», на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог произошла авария. 34-летний водитель за рулём автомобиля «УАЗ» при выезде со второстепенной дороги не пропустил «ВАЗ-2109». 19-летний водитель ехал по главной дороге.

55-летняя пассажирка «ВАЗа» от полученных травм умерла в больнице. Оба водителя, а также 22-летний пассажир «УАЗ» госпитализированы.

Инспекторы составили административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку