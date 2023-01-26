Женщина пострадала в аварии в Карачеве

На улице Советской в городе Карачеве произошла авария. 48-летний водитель на KIA Sorento при повороте налево на перекрестке не пропустил Volkswagen POLO. Иномарка под управлением 45-летней женщины ехала прямо во встречном направлении прямо.

Автомобилистка травмировала ногу при столкновении на перекрестке в Карачеве. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В помощь семьям воинов Отечества Создано региональное отделение Всероссийской общественной организации. В Смоленской области продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их родным, а также помогать бойцам спецоперации, вернувшимся домой. В эту важную работу включился Комитет семей воинов Отечества, который начал свою деятельность в нашем регионе. Инициативу создания этой Всероссийской общественной организации поддержал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих —

По светлому пути В Ярцевском районе благоустроят лыжероллерную трассу, которая оборудована в «Спортивном парке», — здесь проведут дополнительное освещение и сделают полное асфальтирование. Соответствующее поручение губернатор Алексей Островский дал подчинённым после посещения спортивного объекта — одного из наиболее популярных мест активного отдыха горожан. Спортивный парк размещается в городской черте на территории лесной зоны и используется как для занятий

Спорт для сильных духом В Смоленске построят универсальный спортзал для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. На прошлой неделе глава региона вместе со своим советником на общественных началах, председателем региональной организации Всероссийского общества инвалидов Николаем Боруновым посетил Центр адаптивной физкультуры и спорта и ознакомился с его работой. Напомним, что Центр ведёт свою

Более 892 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году Сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году составила 892,3 млн рублей, что на 0,3% меньше, чем за 2021 год. Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в Смоленской области, выполняет свои налоговые обязательства, что является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в целом,