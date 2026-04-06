Житель Гордеевки предстанет перед судом за пьяное вождение

2026, 06 апреля 15:36

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 37-летний житель Гордеевского района.

По версии дознания, 24 августа прошлого года на улице Калинина в селе Гордеевка фигуранта за рулём трицикла марки Fashion 1000W остановили сотрудники полиции. Водитель был нетрезв. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На транспортное средство наложен арест.