Житель Гордеевки предстанет перед судом за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 37-летний житель Гордеевского района.
По версии дознания, 24 августа прошлого года на улице Калинина в селе Гордеевка фигуранта за рулём трицикла марки Fashion 1000W остановили сотрудники полиции. Водитель был нетрезв. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На транспортное средство наложен арест.