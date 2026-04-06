Пожилого жителя Суража ждёт суд за финансировании нежелательной организации

2026, 06 апреля 15:15

Пожилого жителя Суража ждёт суд за финансировании нежелательной иностранной организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о финансировании нежелательной организации. Приговор выслушает 69-летний житель города Суража.

По версии правоохранителей, мужчина с декабря 2022 года по декабрь 2023 года через банковское приложение перевел представителям иностранной организации, признанной нежелательной на территории России, более 174 тысяч рублей. Преступление выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД.