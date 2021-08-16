Житель Стародубского района до смерти забил отца

29-летнего отцеубийцу задержали и заключили под стражу.

29-летнего жителя Стародубского района задержали по подозрению в причинении смертельных травм отцу.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 10 августа пьяный молодой человек находился в частном доме в селе Нижнее с отцом и поссорился с ним. Он нанес пожилому мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. Травмы оказались смертельными.

Подозреваемого задержали и по ходатайству следствия заключили под стражу. На месте трагедии следователи осмотр, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.