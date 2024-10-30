Житель Татарстана обманул брянца под видом интернет-знакомой

Житель Татарстана выманил у брянца 150 тысяч рублей под видом интернет-знакомой. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 48-летний житель Севского района. В социальной сети он познакомился с девушкой. Новая знакомая попросила денег на лечение её маленького ребёнка. Мужчина согласился помочь и сообщил девушке логин и пароль для входа в личный кабинет в интернет-банке.

Когда деньги на счете закончились, интернет-знакомая убедила потерпевшего оформить кредит 52 тысячи рублей. После этого девушка согласилась приехать к мужчине в гости и попросила денег на проезд. После очередного перевода она перестала выходить на связь. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что виртуальная возлюбленной — это 29-летний житель Республики Татарстан. Злоумышленник рассказал стражам порядка, что намеренно создал в социальной сети фейковую страницу с женскими фотографиями для обмана доверчивых мужчин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».