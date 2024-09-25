55-летний житель Унечи забил сожительницу до смерти и попал в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 55-летний житель Унечского района.

С 14 по 26 ноября 2023 года мужчина своем доме во время ссоры бил 31- летнюю сожительницу. От полученных телесных повреждений потерпевшая умерла.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.