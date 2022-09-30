Житель Унечского района выплатит почти 1 млн рублей за сожженный дом

Брянский областной суд взыскал более 933 млн рублей компенсации за сгоревший дом соседки с жителя Унечского района.

Как сообщает пресс-служба Брянского облсуда, причиной пожара стала затяжная топка бани, которая длилась свыше девяти часов.

Поскольку топил баню не сам ее владелец, а гостивший у него родственник, районный суд разделил стоимость уничтоженного имущества и субедные издержки истицы между владельцем бани и топившим ее родственником.

Последний обжаловал решение в облсуде, который с его доводами согласился. Теперь хозяину бани придется выплачивать всю сумму самому.