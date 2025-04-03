Жителей Брянщины предупредили о поддельном сайте правительства

Накануне в социальных сетях появилась недостоверная информация якобы от правительства Брянской области. В публикации говорится о необходимости распространения важного документа. При это ссылка ведёт на фейковый ресурс.

Напоминаем, настоящий сайт Правительства Брянской области доступен по адресу: http://www.bryanskobl.ru. А переход на поддельные ресурсы может стать причиной кражи конфиденциальных данных злоумышленниками.