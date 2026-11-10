Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира

2026, 10 ноября 13:11

Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

9 ноября в городе Орле завершились международный турнир, первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ. Участие в соревнованиях приняли 4027 участников из 31 страны.

Брянск успешно представили воспитанники спорткомплекса «Десна». На международном турнире в группе мальчиков 10- 11 лет (ката) второе место занял Кирилл Журавлев, а третье – Александр Лисовский.

На первенстве мира бронзовую медаль в кумите завоевал Кирилл Смоловский. В ката среди юношей 14-15 лет первым стал Ярослав Трофимов. Артем Сафонов поднялся на третью ступень пьедестала почёта в группе юношей 12 — 13 лет.