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Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира

2026, 10 ноября 13:11
Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира
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Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

9 ноября в городе Орле завершились международный турнир, первенство и чемпионат мира по всестилевому каратэ. Участие в соревнованиях приняли 4027 участников из 31 страны.

Брянск успешно представили воспитанники спорткомплекса «Десна». На международном турнире в группе мальчиков 10- 11 лет (ката) второе место занял Кирилл Журавлев, а третье – Александр Лисовский. 

На первенстве мира бронзовую медаль в кумите завоевал Кирилл Смоловский. В ката среди юношей 14-15 лет первым стал Ярослав Трофимов. Артем Сафонов поднялся на третью ступень пьедестала почёта  в группе юношей 12 — 13 лет.

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