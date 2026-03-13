2026, 13 марта 18:35

Жительница Выгоничского района заключили в СИЗО по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 55-летнюю жительницу Выгоничского района.

По версии правоохранителей, вечером 7 марта нетрезвая фигурантка была в доме своего сожителя по улице Садовой в поселке Алексеевский. Мужчина и женщина поссорились. Подозреваемая ударила потерпевшего ножом в плечо. От полученного ранения мужчина умер на месте.

Подозреваемой предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил её под стражу.