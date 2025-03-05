Жительницу брянского села обвинили в укрывательстве убийства брата

Жительницу брянского села ждёт суд по обвинению в укрывательстве убийства брата. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Выгоничского района рассмотрит уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления. Приговор выслушает жительница села Карповка.

Правоохранители выяснили, что 31 октября 2024 года сожитель женщины совершил убийство её брата. Фигуранта помогла перенести тело на улицу, а потом замыла следы крови. Такое она сообщила супруге убитого, что тот ушел от неё.

Ранее в суд было направлено в отношении 60-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в убийстве.