Лавочки и фонари установили в парке Брянска по инициативному проекту

2026, 06 ноября 18:23

Лавочки и фонари установили в парке имени Толстого в Брянске по инициативному проекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По программе «Инициативное бюджетирование» в парке-музее имени А.К. Толстого в Брянске появилась мемориальная зона. Специалисты обустроили площадку перед сценой летней эстрады, проложили дорожки в плитке, установили фонари, лавочки, урны и информационные стенды. Работы обошлись в почти 2,5 млн рублей.

Для бюста основателя парка Валентина Давыдовича Динабургского за счёт средств паркового хозяйства купили постамент. Сам памятник подарил скульптор Максим Малашенко и создатель музея фотографии Роман Формин. Бронзовый бюст установят уже в будущем году. Открытие монумента приурочат к 105-летию со дня рождения Динабургского.

Также в парк вернут кикимору, русалку и водяного. Ранее они вместе с питьевым фонтанчиком украшали центральную часть парка.