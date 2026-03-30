Криминал

Жительницу Калуги подозревают в серии краж из магазинов в Дятьково

2026, 30 марта 12:21
Жительницу Калуги подозревают в серии краж из магазинов в Дятьково. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В один день в полицию города Дятьково поступили заявления от директоров двух сетевых магазинов. Из торговых точек пропали продукты, средства гигиены и бутылки с алкоголем. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к хищениям причастна одна и та же посетительница.

В магазине по улице Зои Космодемьянской женщина забрала продукты и спиртное на почти 6000 рублей. А буквально через несколько минут она наведалась в супермаркет по проспекту Доброславина, где похитила товары ещё на 4000 рублей. 

Полицейские задержали подозреваемую. Безработная 35-летняя жительница Калуги ранее уже была судима за незаконный оборот наркотиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

