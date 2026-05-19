Руководительницу брянского коммунального предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты

2026, 19 мая 17:33

Руководительницу брянского коммунального предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты 11 сотрудникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о невыплате зарплаты. В преступлении обвинили 56-летнюю руководительницу коммунального предприятия в Стародубском районе.

По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года фигурантка не выплачивала заработную плату 11 работникам. Сотрудникам руководитель задолжала более 380 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.